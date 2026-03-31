Três pessoas foram presas por tráfico de drogas na noite de domingo (30), durante uma fiscalização realizada pelo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guararapes.

A abordagem ocorreu por volta das 18h40, durante a Operação Impacto, quando os policiais vistoriaram um ônibus que passava pelo km 550 da rodovia, no sentido leste.

Durante a fiscalização, a equipe suspeitou de dois passageiros que ocupavam as poltronas 27 e 28 — um homem e uma mulher, ambos de 21 anos e de nacionalidade boliviana.