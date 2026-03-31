Três pessoas foram presas por tráfico de drogas na noite de domingo (30), durante uma fiscalização realizada pelo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guararapes.
A abordagem ocorreu por volta das 18h40, durante a Operação Impacto, quando os policiais vistoriaram um ônibus que passava pelo km 550 da rodovia, no sentido leste.
Durante a fiscalização, a equipe suspeitou de dois passageiros que ocupavam as poltronas 27 e 28 — um homem e uma mulher, ambos de 21 anos e de nacionalidade boliviana.
Na revista aos pertences do casal, os policiais localizaram quase quatro quilos de cocaína escondidos dentro de quatro garrafas térmicas usadas para tereré. Ao todo, foram apreendidos 3,964 quilos da droga.
Na sequência, os agentes também vistoriaram a bagagem de outro passageiro, um homem de 31 anos, de nacionalidade colombiana, que ocupava a poltrona 23.
Com ele, foram encontrados mais 53 gramas de cocaína, além de 250 unidades de LSD, também transportadas no interior do ônibus.
Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, onde permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça.
Segundo a polícia, nenhum dos envolvidos possuía antecedentes criminais. A apreensão representou um prejuízo estimado em R$ 301,2 mil ao tráfico.
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