O caso da criança de apenas 4 anos esquecida dentro de uma escola municipal em Birigui ganhou novos desdobramentos e agora também conta com posicionamento oficial da Prefeitura. A mãe da menina, Daiane Alves Ferreira, de 35 anos, relatou momentos de desespero e afirma que a filha está emocionalmente abalada após o episódio.

A criança, aluna do Pré I A em período integral da Escola Municipal Luciano Augusto Canellas, no bairro Vista Alegre, teria sido deixada sozinha dentro da unidade na última quarta-feira (25). O caso veio à tona no fim da tarde, quando a irmã mais velha, de 12 anos foi buscá-la, como fazia rotineiramente com autorização formal da família junto à escola.

“Minha filha sempre buscou a irmã, todo mundo lá conhece ela”, afirmou Daiane. No entanto, naquele dia, a adolescente foi informada de que a criança “não estava mais na escola”. Sem conseguir contato imediato com a mãe, retornou para casa acreditando que outro familiar havia feito a retirada.