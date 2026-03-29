Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na avenida Nove de Julho, nas proximidades da avenida Geracina de Menezes Sanches, em Birigui, na manhã deste domingo (29).

Inicialmente, a informação apontava que o fogo teria começado em uma loja de frios localizada na região. No entanto, foi constatado que as chamas atingiram um imóvel ao lado do estabelecimento, conhecido por comercializar assados aos domingos que também é do proprietário do comércio de frios.

A rápida atuação dos bombeiros foi fundamental para conter o avanço do incêndio. Após o controle das chamas, as equipes iniciaram o trabalho de rescaldo, procedimento necessário para eliminar possíveis focos remanescentes e garantir a segurança da estrutura antes da liberação do prédio.