Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (30) por suspeita de tráfico de drogas no bairro Jardim Brasília, em Penápolis.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento em uma área já conhecida por registros frequentes relacionados ao comércio de entorpecentes, quando percebeu a movimentação suspeita de um indivíduo em frente a uma residência.

Ainda segundo a corporação, ao notar a aproximação da viatura, o homem teria jogado um objeto no chão e, em seguida, tentado escapar correndo para o interior de um imóvel.