Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (30) por suspeita de tráfico de drogas no bairro Jardim Brasília, em Penápolis.
De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento em uma área já conhecida por registros frequentes relacionados ao comércio de entorpecentes, quando percebeu a movimentação suspeita de um indivíduo em frente a uma residência.
Ainda segundo a corporação, ao notar a aproximação da viatura, o homem teria jogado um objeto no chão e, em seguida, tentado escapar correndo para o interior de um imóvel.
Na averiguação inicial, os policiais constataram que o material dispensado se tratava de uma porção de maconha. Diante da situação, foi iniciado um acompanhamento a pé, com apoio de outras equipes da PM.
O suspeito acabou sendo localizado e abordado dentro de outra residência, onde foi detido pelos policiais. Após a abordagem, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao plantão policial, onde a ocorrência foi apresentada.
A droga apreendida foi posteriormente pesada, totalizando cerca de 125 gramas de maconha. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça e deverá responder por tráfico de drogas.
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