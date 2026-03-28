Um pedestre de 66 anos ficou gravemente ferido na tarde deste sábado 28, após ser atropelado na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do km 542,9, no sentido leste.
De acordo com as informações apuradas, a vítima caminhava pelo acostamento no sentido Araçatuba–Guararapes, pela contramão. Em determinado momento, tentou atravessar a pista de forma repentina, sem observar o fluxo de veículos.
Um veículo Hyundai HB20, que seguia no sentido Guararapes–Araçatuba, não conseguiu frear ou desviar a tempo e acabou atingindo o pedestre.
Com a força do impacto, o homem sofreu a amputação de uma das pernas e caiu ao solo. Equipes de resgate da ViaRondon foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local.
A vítima, identificada como o aposentado de 66 anos, foi encaminhada consciente à Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu sob cuidados médicos.
O condutor do veículo realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. As circunstâncias do acidente serão apuradas.
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