Um pedestre de 66 anos ficou gravemente ferido na tarde deste sábado 28, após ser atropelado na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do km 542,9, no sentido leste.

De acordo com as informações apuradas, a vítima caminhava pelo acostamento no sentido Araçatuba–Guararapes, pela contramão. Em determinado momento, tentou atravessar a pista de forma repentina, sem observar o fluxo de veículos.

Um veículo Hyundai HB20, que seguia no sentido Guararapes–Araçatuba, não conseguiu frear ou desviar a tempo e acabou atingindo o pedestre.