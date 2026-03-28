Uma denúncia anônima mobilizou vereadores de Birigui em uma fiscalização que levantou questionamentos sobre o armazenamento de produtos sem comprovação fiscal em um setor público municipal.

O vereador Cleverson José de Souza, conhecido como “Tody da Unidiesel”, esteve no local na tarde desta sexta-feira (27), acompanhado dos parlamentares Leandro Moreira Lê e Paulo Sergio de Oliveira o Paulinho do Posto, além do secretário adjunto de Serviços Públicos, Danilo de Souza Ferreira.

Durante a vistoria, foram localizados 24 galões de óleo lubrificante VR LUB Ectron 68, cada um com capacidade de 20 litros.

No momento da fiscalização, nenhum documento fiscal foi apresentado pelos servidores responsáveis para comprovar a origem dos produtos. Os tais servidores acabaram dando declarações desencontradas para os questionamentos recebidos.