Uma denúncia anônima mobilizou vereadores de Birigui em uma fiscalização que levantou questionamentos sobre o armazenamento de produtos sem comprovação fiscal em um setor público municipal.
O vereador Cleverson José de Souza, conhecido como “Tody da Unidiesel”, esteve no local na tarde desta sexta-feira (27), acompanhado dos parlamentares Leandro Moreira Lê e Paulo Sergio de Oliveira o Paulinho do Posto, além do secretário adjunto de Serviços Públicos, Danilo de Souza Ferreira.
Durante a vistoria, foram localizados 24 galões de óleo lubrificante VR LUB Ectron 68, cada um com capacidade de 20 litros.
No momento da fiscalização, nenhum documento fiscal foi apresentado pelos servidores responsáveis para comprovar a origem dos produtos. Os tais servidores acabaram dando declarações desencontradas para os questionamentos recebidos.
Além disso, a denúncia também apontava para um servidor, dando indícios de que estaria com valores em dinheiro no local. No entanto, durante a averiguação, nenhum valor foi localizado.
Diante dos fatos, os vereadores devem encaminhar o caso para apuração mais detalhada, com o objetivo de esclarecer a procedência dos materiais, a ausência de documentação e eventuais responsabilidades administrativas.
Nota oficial
A Prefeitura Municipal de Birigui informou que tomou ciência do caso por meio de Boletim de Ocorrência registrado pela Guarda Civil Municipal, relacionado a fatos ocorridos no almoxarifado da Secretaria de Serviços Públicos.
Segundo a administração, após o conhecimento da situação, foi determinado o encaminhamento do caso à Corregedoria Geral do Município para apuração, por meio da instauração de sindicância averiguatória.
Em nota, a Prefeitura reforçou seu compromisso com a legalidade, a transparência e o correto uso dos recursos públicos, destacando que todas as medidas necessárias estão sendo adotadas para o esclarecimento dos fatos e eventual responsabilização, caso sejam constatadas irregularidades.
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