A Secretaria Municipal de Saúde de Birigui aplicou mais de 2,5 mil doses da vacina contra a influenza no sábado (28), marcando o início da campanha de imunização no município.

A ação ocorreu simultaneamente em todo o país e, em Birigui, contou com a participação das 11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que abriram para atender o público-alvo da primeira fase da campanha.

Além das unidades fixas, três postos volantes também ofertaram o imunizante ao longo do dia. No Super Muffato foram registradas 448 aplicações. Já no Supermercado Bandeirante Loja 2, 433 pessoas receberam a vacina. No ponto instalado no Proença, 198 moradores foram imunizados.