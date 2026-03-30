A Secretaria Municipal de Saúde de Birigui aplicou mais de 2,5 mil doses da vacina contra a influenza no sábado (28), marcando o início da campanha de imunização no município.
A ação ocorreu simultaneamente em todo o país e, em Birigui, contou com a participação das 11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que abriram para atender o público-alvo da primeira fase da campanha.
Além das unidades fixas, três postos volantes também ofertaram o imunizante ao longo do dia. No Super Muffato foram registradas 448 aplicações. Já no Supermercado Bandeirante Loja 2, 433 pessoas receberam a vacina. No ponto instalado no Proença, 198 moradores foram imunizados.
Durante a mobilização, equipes também realizaram atualização da caderneta de vacinação para o público em geral.
Nesta etapa, a campanha é destinada a idosos com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas. Também fazem parte dos grupos prioritários indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde e da educação, profissionais das forças de segurança e salvamento, militares das Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários, funcionários dos Correios, população privada de liberdade, servidores do sistema prisional e jovens em medidas socioeducativas.
A vacinação segue nas UBSs conforme o horário das salas de vacina. A campanha vai até 30 de maio e tem como meta imunizar pelo menos 90% do público-alvo.
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