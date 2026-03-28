29 de março de 2026
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ACIDENTE FATAL

Colisão frontal mata quatro pessoas em Avanhandava

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Acidente violento entre dois carros deixou vítimas presas às ferragens
Acidente violento entre dois carros deixou vítimas presas às ferragens

Um grave acidente registrado na manhã deste sábado (28) terminou em tragédia na via de acesso Olavo Fornazari, no quilômetro 4, em Avanhandava. A colisão frontal entre dois veículos resultou na morte de quatro pessoas ainda no local.

De acordo com informações da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), o acidente envolveu um Chevrolet Vectra e um Chevrolet Onix. A suspeita inicial é de que um dos veículos tenha invadido a pista contrária, provocando o impacto violento.

No Vectra, estavam Vanessa Teodoro de Lima, de 42 anos, e Edmar Clarindo, de 37 anos, que morreram no local. O veículo era conduzido por um homem de 60 anos, que foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Pronto-socorro de Penápolis. Todos são moradores de Avanhandava.

Já no Onix, morreram os primos Antonio Cesar Sussai, de 54 anos, e Fabiano Campeol, de 44 anos, ambos moradores de Penápolis.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Rodoviária foram acionadas para atender a ocorrência. Com a força do impacto, os veículos ficaram bastante destruídos, exigindo trabalho intenso das equipes de resgate.

Após o acidente, a via precisou ser parcialmente interditada, com o tráfego sendo desviado pelo acostamento no sentido sul. O trecho foi liberado ainda durante a manhã.

As circunstâncias exatas da colisão serão investigadas pela Polícia Civil.

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