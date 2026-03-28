Um grave acidente registrado na manhã deste sábado (28) terminou em tragédia na via de acesso Olavo Fornazari, no quilômetro 4, em Avanhandava. A colisão frontal entre dois veículos resultou na morte de quatro pessoas ainda no local.
De acordo com informações da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), o acidente envolveu um Chevrolet Vectra e um Chevrolet Onix. A suspeita inicial é de que um dos veículos tenha invadido a pista contrária, provocando o impacto violento.
No Vectra, estavam Vanessa Teodoro de Lima, de 42 anos, e Edmar Clarindo, de 37 anos, que morreram no local. O veículo era conduzido por um homem de 60 anos, que foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Pronto-socorro de Penápolis. Todos são moradores de Avanhandava.
Já no Onix, morreram os primos Antonio Cesar Sussai, de 54 anos, e Fabiano Campeol, de 44 anos, ambos moradores de Penápolis.
Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Rodoviária foram acionadas para atender a ocorrência. Com a força do impacto, os veículos ficaram bastante destruídos, exigindo trabalho intenso das equipes de resgate.
Após o acidente, a via precisou ser parcialmente interditada, com o tráfego sendo desviado pelo acostamento no sentido sul. O trecho foi liberado ainda durante a manhã.
As circunstâncias exatas da colisão serão investigadas pela Polícia Civil.
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