Um grave acidente registrado na manhã deste sábado (28) terminou em tragédia na via de acesso Olavo Fornazari, no quilômetro 4, em Avanhandava. A colisão frontal entre dois veículos resultou na morte de quatro pessoas ainda no local.

De acordo com informações da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), o acidente envolveu um Chevrolet Vectra e um Chevrolet Onix. A suspeita inicial é de que um dos veículos tenha invadido a pista contrária, provocando o impacto violento.

No Vectra, estavam Vanessa Teodoro de Lima, de 42 anos, e Edmar Clarindo, de 37 anos, que morreram no local. O veículo era conduzido por um homem de 60 anos, que foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Pronto-socorro de Penápolis. Todos são moradores de Avanhandava.