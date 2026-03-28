Um caso de morte suspeita mobilizou equipes de emergência e autoridades na manhã desta sexta-feira (27), em Araçatuba.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o corpo de Luís Cândido, de 53 anos, foi encontrado no interior de sua residência, localizada na Rua Carlos Berger, no bairro Chácaras Bandeirantes. A vítima foi localizada sentada sobre o vaso sanitário, já em avançado estado de decomposição.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e compareceu ao local. O médico responsável constatou o óbito ainda pela manhã.