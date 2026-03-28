Um caso de morte suspeita mobilizou equipes de emergência e autoridades na manhã desta sexta-feira (27), em Araçatuba.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, o corpo de Luís Cândido, de 53 anos, foi encontrado no interior de sua residência, localizada na Rua Carlos Berger, no bairro Chácaras Bandeirantes. A vítima foi localizada sentada sobre o vaso sanitário, já em avançado estado de decomposição.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e compareceu ao local. O médico responsável constatou o óbito ainda pela manhã.
A ocorrência foi registrada como morte suspeita, sem indícios aparentes de violência no primeiro momento, conforme avaliação inicial da perícia técnica, que esteve no imóvel para os trabalhos de praxe.
Ainda segundo o registro policial, foi solicitado exame necroscópico, que deverá apontar a causa da morte. O caso segue sob apuração e poderá ter atualizações conforme o avanço das investigações.
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