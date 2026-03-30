A Prefeitura de Pereira Barreto informou nesta segunda-feira (30), em nota encaminhada à Folha, que irá recorrer da decisão judicial que reconheceu o direito do município de Andradina ao recebimento dos repasses do Valor Adicionado Fiscal (VAF) do ICMS da Usina Hidrelétrica Três Irmãos.

Segundo a administração municipal, o entendimento da Justiça é considerado injusto. O município sustenta que o rio e parte significativa da estrutura do empreendimento estão localizados dentro de seu território, argumento que, na avaliação da prefeitura, garante o direito à participação nas receitas geradas pela usina.

"A Prefeitura de Pereira Barreto informa que irá recorrer da decisão judicial que reconheceu o direito do município de Andradina ao repasse do VAF-ICMS da Usina Hidrelétrica de Três Irmãos. O Município de Pereira Barreto, contudo, considera a decisão injusta e sustenta que o rio e parte significativa da estrutura do empreendimento encontram-se em seu território, razão pela qual entende possuir direito às receitas, motivo pelo qual já anunciou que irá recorrer", explica a nota.