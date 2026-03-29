29 de março de 2026
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PROCURADO CAPTURADO

Procurado por dívida de pensão é capturado pela PM em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Homem alegou ter quitado débitos, mas acabou detido após consulta apontar mandado em aberto
Homem alegou ter quitado débitos, mas acabou detido após consulta apontar mandado em aberto

Um homem procurado pela Justiça foi localizado e detido pela Polícia Militar na manhã deste domingo (29), durante uma ação no bairro Cohab III, em Birigui.

A equipe realizava patrulhamento quando foi acionada via Copom para averiguar uma situação suspeita na rua Onofre Antônio. No local, os policiais abordaram um indivíduo e, após pesquisa nos sistemas oficiais, confirmaram a existência de um mandado de prisão civil em aberto.

Durante a abordagem, o homem afirmou que já havia regularizado débitos relacionados à pensão alimentícia, alegando pendência apenas referente ao mês atual. No entanto, diante da ordem judicial vigente, ele recebeu voz de prisão.

A condução até o plantão policial ocorreu sem resistência, não sendo necessário o uso de algemas. A ocorrência foi registrada como captura de procurado, e o homem permaneceu detido, à disposição da Justiça.

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