Um homem procurado pela Justiça foi localizado e detido pela Polícia Militar na manhã deste domingo (29), durante uma ação no bairro Cohab III, em Birigui.

A equipe realizava patrulhamento quando foi acionada via Copom para averiguar uma situação suspeita na rua Onofre Antônio. No local, os policiais abordaram um indivíduo e, após pesquisa nos sistemas oficiais, confirmaram a existência de um mandado de prisão civil em aberto.

Durante a abordagem, o homem afirmou que já havia regularizado débitos relacionados à pensão alimentícia, alegando pendência apenas referente ao mês atual. No entanto, diante da ordem judicial vigente, ele recebeu voz de prisão.