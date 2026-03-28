Uma ocorrência de trânsito mobilizou equipes de emergência no fim da tarde desta sexta-feira (27), em Araçatuba, após um carro cair no Córrego Machado de Mello, conhecido popularmente como Machadinho.

Um veículo da marca Hyundai trafegava pela rua Hermann Knobbe, no sentido bairro-centro, por volta das 17h, quando a condutora perdeu o controle da direção por razões ainda desconhecidas. O automóvel saiu da pista e acabou despencando no leito do córrego.

Dentro do carro estavam a motorista e seu pai. Apesar do impacto, ambos sofreram apenas ferimentos leves, com escoriações nos braços e nas pernas.