Uma ocorrência de trânsito mobilizou equipes de emergência no fim da tarde desta sexta-feira (27), em Araçatuba, após um carro cair no Córrego Machado de Mello, conhecido popularmente como Machadinho.
Um veículo da marca Hyundai trafegava pela rua Hermann Knobbe, no sentido bairro-centro, por volta das 17h, quando a condutora perdeu o controle da direção por razões ainda desconhecidas. O automóvel saiu da pista e acabou despencando no leito do córrego.
Dentro do carro estavam a motorista e seu pai. Apesar do impacto, ambos sofreram apenas ferimentos leves, com escoriações nos braços e nas pernas.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e deslocou equipes de resgate e salvamento até o local. As vítimas receberam os primeiros atendimentos ainda na cena e, em seguida, foram encaminhadas para unidades de saúde. O homem foi levado para a Santa Casa, enquanto a condutora foi socorrida para a Unimed.
A Polícia Científica também esteve presente para realizar a perícia técnica, após solicitação do delegado Guilherme Melchior. Os trabalhos devem esclarecer as circunstâncias que levaram ao acidente.
A ocorrência foi formalmente registrada, e os envolvidos receberam a documentação necessária para acompanhamento do caso.
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