Uma mulher de 43 anos morreu na noite deste sábado (28) após sofrer um mal súbito em sua casa, em Guararapes. O caso chamou a atenção das autoridades e foi registrado como morte suspeita, embora não haja, até o momento, sinais de violência.

Identificada como Patrícia Fernanda Gonçalves Devito, ela já apresentava sintomas preocupantes, como dores no peito e dificuldade para respirar, desde dias anteriores. Segundo o companheiro, o quadro se agravou no início da noite, levando à decisão de buscar atendimento médico com urgência.

Ao chegar à unidade de saúde, a situação se tornou ainda mais crítica. Antes mesmo de concluir o cadastro, Patrícia perdeu a consciência e precisou ser levada imediatamente para atendimento emergencial.