Uma mulher de 43 anos morreu na noite deste sábado (28) após sofrer um mal súbito em sua casa, em Guararapes. O caso chamou a atenção das autoridades e foi registrado como morte suspeita, embora não haja, até o momento, sinais de violência.
Identificada como Patrícia Fernanda Gonçalves Devito, ela já apresentava sintomas preocupantes, como dores no peito e dificuldade para respirar, desde dias anteriores. Segundo o companheiro, o quadro se agravou no início da noite, levando à decisão de buscar atendimento médico com urgência.
Ao chegar à unidade de saúde, a situação se tornou ainda mais crítica. Antes mesmo de concluir o cadastro, Patrícia perdeu a consciência e precisou ser levada imediatamente para atendimento emergencial.
Apesar da rápida intervenção da equipe médica, a mulher não resistiu. A morte foi confirmada poucos minutos após a entrada no pronto atendimento.
Diante da ausência de um diagnóstico imediato, a polícia registrou o caso como suspeito e solicitou exames que deverão apontar a causa exata do óbito.
O companheiro relatou ainda que Patrícia não utilizava substâncias ilícitas nem fazia uso de medicamentos controlados, o que aumenta o mistério em torno do caso.
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