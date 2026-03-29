29 de março de 2026
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MORTE SUSPEITA

Mulher de 43 anos morre após passar mal em Guararapes

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mulher desmaiou ao chegar ao atendimento médico
Mulher desmaiou ao chegar ao atendimento médico

Uma mulher de 43 anos morreu na noite deste sábado (28) após sofrer um mal súbito em sua casa, em Guararapes. O caso chamou a atenção das autoridades e foi registrado como morte suspeita, embora não haja, até o momento, sinais de violência.

Identificada como Patrícia Fernanda Gonçalves Devito, ela já apresentava sintomas preocupantes, como dores no peito e dificuldade para respirar, desde dias anteriores. Segundo o companheiro, o quadro se agravou no início da noite, levando à decisão de buscar atendimento médico com urgência.

Ao chegar à unidade de saúde, a situação se tornou ainda mais crítica. Antes mesmo de concluir o cadastro, Patrícia perdeu a consciência e precisou ser levada imediatamente para atendimento emergencial.

Apesar da rápida intervenção da equipe médica, a mulher não resistiu. A morte foi confirmada poucos minutos após a entrada no pronto atendimento.

Diante da ausência de um diagnóstico imediato, a polícia registrou o caso como suspeito e solicitou exames que deverão apontar a causa exata do óbito.

O companheiro relatou ainda que Patrícia não utilizava substâncias ilícitas nem fazia uso de medicamentos controlados, o que aumenta o mistério em torno do caso.

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