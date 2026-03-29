A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) não conseguiu evitar o pior cenário na Série A4 do Campeonato Paulista e teve o rebaixamento confirmado de forma antecipada. A definição veio na noite deste sábado (28), após a equipe sofrer uma derrota contundente para o Clube Atlético Penapolense, em confronto válido pela 14ª rodada.
O duelo foi realizado no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis, e ficou praticamente decidido ainda no primeiro tempo. Jogando em casa, o Penapolense dominou amplamente as ações e explorou fragilidades defensivas da AEA, construindo um placar expressivo de 6 a 0 antes mesmo do intervalo.
Na etapa complementar, o time araçatubense tentou se reorganizar e diminuir os espaços, buscando ao menos equilibrar o jogo. Apesar de uma postura mais cautelosa, a equipe não conseguiu converter as tentativas em gols, e o marcador permaneceu inalterado até o fim da partida.
O resultado confirmou matematicamente a queda da AEA para a chamada “Bezinha” em 2027. Ao longo da competição, o desempenho irregular já indicava dificuldades, especialmente nas rodadas finais, quando a equipe não reagiu e viu as chances de permanência se esgotarem.
Agora, o clube volta as atenções para um processo de reconstrução, visando reorganizar o elenco e a estrutura para a próxima temporada. Antes disso, a AEA ainda entra em campo no próximo sábado, quando faz sua despedida da Série A4 diante do Jabaquara Atlético Clube, em casa.
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