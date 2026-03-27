Um acidente envolvendo animais soltos na pista foi registrado na madrugada desta sexta-feira (27) na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba. Equipes do Policiamento Rodoviário foram acionadas às 0h38 para atender a ocorrência no km 543,8.

De acordo com as informações levantadas no local, três veículos seguiam pela rodovia quando se depararam com bovinos sobre a pista. Os automóveis acabaram atingindo os animais, provocando o sinistro. Os condutores sofreram ferimentos leves.

Os motoristas foram submetidos ao teste do etilômetro, e todos apresentaram resultado negativo para consumo de bebida alcoólica. A ocorrência foi atendida pelo 2º Batalhão de Polícia Rodoviária.