27 de março de 2026
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ARAÇATUBA

Três carros atingem gado e deixam feridos na Marechal Rondon

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
De acordo com a Polícia, motoristas não haviam ingerido álcool
De acordo com a Polícia, motoristas não haviam ingerido álcool

Um acidente envolvendo animais soltos na pista foi registrado na madrugada desta sexta-feira (27) na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba. Equipes do Policiamento Rodoviário foram acionadas às 0h38 para atender a ocorrência no km 543,8.

De acordo com as informações levantadas no local, três veículos seguiam pela rodovia quando se depararam com bovinos sobre a pista. Os automóveis acabaram atingindo os animais, provocando o sinistro. Os condutores sofreram ferimentos leves.

Os motoristas foram submetidos ao teste do etilômetro, e todos apresentaram resultado negativo para consumo de bebida alcoólica. A ocorrência foi atendida pelo 2º Batalhão de Polícia Rodoviária.

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