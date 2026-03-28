29 de março de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
FURTO NO MERCADO

Homem é preso após furtar supermercado e tentar fugir sem pagar

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Suspeito foi contido por funcionários, após ser flagrado por câmeras de segurança levando produtos em carrinho
Suspeito foi contido por funcionários, após ser flagrado por câmeras de segurança levando produtos em carrinho

A Polícia Militar prendeu, na tarde de sexta-feira (27), um homem de 41 anos acusado de furtar um supermercado localizado na avenida Antônio da Silva Nunes, em Birigui.

A equipe foi acionada via Copom durante patrulhamento ostensivo para atender a ocorrência de furto em estabelecimento comercial. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados por funcionários de que o crime havia sido flagrado pelo sistema de monitoramento interno.

Segundo relato, o homem percorreu o supermercado empurrando um carrinho com diversos produtos e, em seguida, ultrapassou a área dos caixas sem efetuar o pagamento, fugindo pela lateral do estabelecimento.

Diante da situação, um funcionário realizou o acompanhamento e conseguiu conter o suspeito já na área externa até a chegada da Polícia Militar.

Durante a abordagem, o homem afirmou que havia subtraído os produtos com a intenção de alimentar a si e sua filha. Ainda conforme a polícia, ele possui antecedentes criminais por furto, ameaça, dano e desacato.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários