A Polícia Militar prendeu, na tarde de sexta-feira (27), um homem de 41 anos acusado de furtar um supermercado localizado na avenida Antônio da Silva Nunes, em Birigui.
A equipe foi acionada via Copom durante patrulhamento ostensivo para atender a ocorrência de furto em estabelecimento comercial. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados por funcionários de que o crime havia sido flagrado pelo sistema de monitoramento interno.
Segundo relato, o homem percorreu o supermercado empurrando um carrinho com diversos produtos e, em seguida, ultrapassou a área dos caixas sem efetuar o pagamento, fugindo pela lateral do estabelecimento.
Diante da situação, um funcionário realizou o acompanhamento e conseguiu conter o suspeito já na área externa até a chegada da Polícia Militar.
Durante a abordagem, o homem afirmou que havia subtraído os produtos com a intenção de alimentar a si e sua filha. Ainda conforme a polícia, ele possui antecedentes criminais por furto, ameaça, dano e desacato.
O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. Ele permaneceu à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.