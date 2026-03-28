A Polícia Militar prendeu, na tarde de sexta-feira (27), um homem de 41 anos acusado de furtar um supermercado localizado na avenida Antônio da Silva Nunes, em Birigui.

A equipe foi acionada via Copom durante patrulhamento ostensivo para atender a ocorrência de furto em estabelecimento comercial. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados por funcionários de que o crime havia sido flagrado pelo sistema de monitoramento interno.

Segundo relato, o homem percorreu o supermercado empurrando um carrinho com diversos produtos e, em seguida, ultrapassou a área dos caixas sem efetuar o pagamento, fugindo pela lateral do estabelecimento.