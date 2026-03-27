Uma aposentada de 67 anos foi vítima de um golpe na tarde de quinta-feira (26), em Araçatuba. A ocorrência foi registrada no Plantão Policial e será investigada pela Polícia Civil.
De acordo com o relato, a idosa vive com a mãe, de 95 anos, e buscava esclarecer possíveis pendências junto a uma operadora de telefonia. Para isso, contou com a ajuda de um conhecido que trabalha com entregas, o qual utilizou o próprio celular para realizar a ligação.
Durante o contato, um suposto atendente informou a existência de um débito no valor de R$ 275. Na sequência, orientou a vítima a digitar uma série de números no telefone, alegando que o procedimento serviria para quitar a suposta dívida.
Pouco depois de seguir as instruções, a aposentada recebeu uma notificação de possível fraude em sua conta bancária. A ligação foi encerrada em seguida, o que aumentou a desconfiança.
Ao procurar atendimento em uma agência bancária, a vítima descobriu que diversas transações haviam sido realizadas sem sua autorização. Entre elas, uma transferência via PIX no valor de R$ 4.999 para a conta de uma mulher, além de pagamentos de boletos que totalizam cerca de R$ 9 mil, em nome de dois homens.
Apesar da situação, a aposentada afirmou não suspeitar do conhecido que intermediou a ligação, destacando que confia no prestador de serviços. Ela também informou que não forneceu dados pessoais, como senhas ou documentos, durante o contato telefônico.
O caso foi registrado como estelionato de autoria desconhecida. A Polícia Civil apura a ocorrência para identificar os responsáveis pelo golpe.
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