Uma aposentada de 67 anos foi vítima de um golpe na tarde de quinta-feira (26), em Araçatuba. A ocorrência foi registrada no Plantão Policial e será investigada pela Polícia Civil.

De acordo com o relato, a idosa vive com a mãe, de 95 anos, e buscava esclarecer possíveis pendências junto a uma operadora de telefonia. Para isso, contou com a ajuda de um conhecido que trabalha com entregas, o qual utilizou o próprio celular para realizar a ligação.

Durante o contato, um suposto atendente informou a existência de um débito no valor de R$ 275. Na sequência, orientou a vítima a digitar uma série de números no telefone, alegando que o procedimento serviria para quitar a suposta dívida.