27 de março de 2026
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ESTELIONATO

Golpe por telefone faz aposentada perder cerca de R$ 14 mil

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Caso foi registrado no Plantão Policial de Araçatuba
Caso foi registrado no Plantão Policial de Araçatuba

Uma aposentada de 67 anos foi vítima de um golpe na tarde de quinta-feira (26), em Araçatuba. A ocorrência foi registrada no Plantão Policial e será investigada pela Polícia Civil.

De acordo com o relato, a idosa vive com a mãe, de 95 anos, e buscava esclarecer possíveis pendências junto a uma operadora de telefonia. Para isso, contou com a ajuda de um conhecido que trabalha com entregas, o qual utilizou o próprio celular para realizar a ligação.

Durante o contato, um suposto atendente informou a existência de um débito no valor de R$ 275. Na sequência, orientou a vítima a digitar uma série de números no telefone, alegando que o procedimento serviria para quitar a suposta dívida.

Pouco depois de seguir as instruções, a aposentada recebeu uma notificação de possível fraude em sua conta bancária. A ligação foi encerrada em seguida, o que aumentou a desconfiança.

Ao procurar atendimento em uma agência bancária, a vítima descobriu que diversas transações haviam sido realizadas sem sua autorização. Entre elas, uma transferência via PIX no valor de R$ 4.999 para a conta de uma mulher, além de pagamentos de boletos que totalizam cerca de R$ 9 mil, em nome de dois homens.

Apesar da situação, a aposentada afirmou não suspeitar do conhecido que intermediou a ligação, destacando que confia no prestador de serviços. Ela também informou que não forneceu dados pessoais, como senhas ou documentos, durante o contato telefônico.

O caso foi registrado como estelionato de autoria desconhecida. A Polícia Civil apura a ocorrência para identificar os responsáveis pelo golpe.

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