Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (26), em Araçatuba, após ser acusado de aplicar o conhecido “golpe do troco” em um bar localizado na avenida Waldemar Alves.
A ocorrência começou a ser atendida pela Polícia Militar como um desentendimento registrado na Rua Bolívia. No local, os policiais fizeram contato com o suspeito e com o proprietário do estabelecimento, momento em que surgiram informações sobre uma possível fraude cometida pouco antes.
Diante da denúncia, a equipe seguiu até o bar indicado, onde conversou com a atendente. Ela contou que o homem pediu um maço de cigarros, no valor de R$ 5,50, e disse que pagaria com uma nota de R$ 50. Após a suposta entrega do dinheiro, recebeu o produto e R$ 44,50 de troco.
Na sequência, ele ainda solicitou balas no valor de R$ 2,50, ficando com parte do dinheiro. Pouco depois, a funcionária percebeu que, na prática, a nota nunca havia sido entregue. Ao ser confrontado, o homem sustentou que já havia feito o pagamento e deixou o local.
O proprietário do bar foi acionado e, ao analisar as imagens das câmeras de segurança, confirmou que o suspeito não repassou qualquer valor durante a compra. Com isso, saiu em busca do indivíduo.
O homem acabou localizado pela Polícia Militar e, segundo o registro, admitiu ter cometido o golpe. Ele também declarou já ter sido preso anteriormente pelo mesmo tipo de crime.
Encaminhado ao Plantão Policial, o caso foi formalizado como estelionato. A vítima manifestou interesse em representar criminalmente, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.
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