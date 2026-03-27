Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (26), em Araçatuba, após ser acusado de aplicar o conhecido “golpe do troco” em um bar localizado na avenida Waldemar Alves.

A ocorrência começou a ser atendida pela Polícia Militar como um desentendimento registrado na Rua Bolívia. No local, os policiais fizeram contato com o suspeito e com o proprietário do estabelecimento, momento em que surgiram informações sobre uma possível fraude cometida pouco antes.

Diante da denúncia, a equipe seguiu até o bar indicado, onde conversou com a atendente. Ela contou que o homem pediu um maço de cigarros, no valor de R$ 5,50, e disse que pagaria com uma nota de R$ 50. Após a suposta entrega do dinheiro, recebeu o produto e R$ 44,50 de troco.