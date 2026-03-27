Um homem procurado pela Justiça foi preso na manhã desta sexta-feira (27), durante ação da Polícia Militar no bairro Nossa Senhora do Livramento, em Buritama.

De acordo com informações policiais, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando avistou um indivíduo já conhecido nos meios policiais. Os agentes tinham conhecimento prévio de que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, relacionado ao crime de lesão corporal.

Diante da situação, foi feita a abordagem e, após consulta, a ordem judicial foi confirmada. O homem recebeu voz de prisão ainda no local.