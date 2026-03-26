A cidade Bastos abriu concurso público com seis vagas imediatas e formação de cadastro reserva para diferentes áreas. As oportunidades contemplam candidatos com escolaridade de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com contratação pelo regime estatutário.

A organização do processo seletivo está sob responsabilidade da Consesp, empresa encarregada da execução das etapas. Os cargos de nível superior incluem funções como arquiteto, assistente social, engenheiro civil, enfermeiro, médico, psicólogo, nutricionista, professor, entre outros.

Também há vagas para quem possui ensino médio ou técnico, como agente comunitário de saúde, escriturário, técnico em enfermagem, técnico em informática, vigilante e fiscal. Já para o nível fundamental, estão disponíveis postos como motorista, pedreiro, operador de máquinas, coletor de lixo, cozinheira, mecânico e tratorista agrícola.