27 de março de 2026
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FALHA GRAVE

Menina de 4 anos é esquecida dentro de escola em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa | Reprodução
Criança ficou cerca de 40 minutos dentro da unidade após o fechamento; Prefeitura diz que apura o caso.
Criança ficou cerca de 40 minutos dentro da unidade após o fechamento; Prefeitura diz que apura o caso.

Uma menina de apenas 4 anos foi esquecida dentro de uma escola municipal no bairro Jardim Vista Alegre, em Birigui, na tarde de quarta-feira (25), gerando preocupação e levantando questionamentos sobre os protocolos de segurança na rede de ensino.

Segundo informações da Polícia Militar, a criança não estava no local habitual onde os alunos aguardam os responsáveis no momento da saída. Sem perceber a presença da menina, a equipe escolar encerrou as atividades e deixou a unidade.

A situação só veio à tona quando a mãe da criança foi buscá-la e não a encontrou no ponto de saída. Ao procurar pela filha, ela a localizou ainda dentro da escola. Apesar do susto, a menina estava consciente, no colo da mãe, e não apresentava ferimentos.

De acordo com a Prefeitura, a criança permaneceu cerca de 40 minutos dentro da unidade após o fechamento, ocorrido por volta das 17h44.

A Polícia Militar esteve no local, ouviu os envolvidos e registrou a ocorrência. O delegado de plantão foi consultado e determinou apenas o registro via boletim, sem necessidade de apresentação imediata na delegacia.

O Conselho Tutelar também foi acionado e informou que irá analisar o caso posteriormente.

Prefeitura se manifesta

Em nota oficial, a Prefeitura de Birigui informou que lamenta o ocorrido e que já iniciou a apuração dos fatos.
Segundo o município, a rede conta com sistema de monitoramento por câmeras, e as imagens da unidade já foram solicitadas para análise, a fim de esclarecer como ocorreu a falha.

A administração municipal afirmou ainda que, assim que a direção tomou conhecimento da situação, foram acionados imediatamente a Polícia Militar e o Conselho Tutelar, e a diretora retornou à escola para acompanhar o caso.

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