Uma menina de apenas 4 anos foi esquecida dentro de uma escola municipal no bairro Jardim Vista Alegre, em Birigui, na tarde de quarta-feira (25), gerando preocupação e levantando questionamentos sobre os protocolos de segurança na rede de ensino.
Segundo informações da Polícia Militar, a criança não estava no local habitual onde os alunos aguardam os responsáveis no momento da saída. Sem perceber a presença da menina, a equipe escolar encerrou as atividades e deixou a unidade.
A situação só veio à tona quando a mãe da criança foi buscá-la e não a encontrou no ponto de saída. Ao procurar pela filha, ela a localizou ainda dentro da escola. Apesar do susto, a menina estava consciente, no colo da mãe, e não apresentava ferimentos.
De acordo com a Prefeitura, a criança permaneceu cerca de 40 minutos dentro da unidade após o fechamento, ocorrido por volta das 17h44.
A Polícia Militar esteve no local, ouviu os envolvidos e registrou a ocorrência. O delegado de plantão foi consultado e determinou apenas o registro via boletim, sem necessidade de apresentação imediata na delegacia.
O Conselho Tutelar também foi acionado e informou que irá analisar o caso posteriormente.
Prefeitura se manifesta
Em nota oficial, a Prefeitura de Birigui informou que lamenta o ocorrido e que já iniciou a apuração dos fatos.
Segundo o município, a rede conta com sistema de monitoramento por câmeras, e as imagens da unidade já foram solicitadas para análise, a fim de esclarecer como ocorreu a falha.
A administração municipal afirmou ainda que, assim que a direção tomou conhecimento da situação, foram acionados imediatamente a Polícia Militar e o Conselho Tutelar, e a diretora retornou à escola para acompanhar o caso.
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