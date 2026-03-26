Uma menina de apenas 4 anos foi esquecida dentro de uma escola municipal no bairro Jardim Vista Alegre, em Birigui, na tarde de quarta-feira (25), gerando preocupação e levantando questionamentos sobre os protocolos de segurança na rede de ensino.

Segundo informações da Polícia Militar, a criança não estava no local habitual onde os alunos aguardam os responsáveis no momento da saída. Sem perceber a presença da menina, a equipe escolar encerrou as atividades e deixou a unidade.

A situação só veio à tona quando a mãe da criança foi buscá-la e não a encontrou no ponto de saída. Ao procurar pela filha, ela a localizou ainda dentro da escola. Apesar do susto, a menina estava consciente, no colo da mãe, e não apresentava ferimentos.