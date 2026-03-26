A Prefeitura de Birigui solicitou oficialmente à Câmara Municipal a retirada de tramitação do Projeto de Lei, que previa a regulamentação do transporte remunerado privado individual de passageiros e frete por aplicativos no município. O pedido foi formalizado por meio de ofício assinado pela prefeita Samanta Borini, datado de 25 de março.

O documento encaminhado ao Legislativo, no entanto, não detalha os motivos da decisão. No texto, o Executivo apenas requer a retirada da proposta com base no Regimento Interno da Câmara, sem informar se a intenção é reformular o projeto, reapresentá-lo futuramente ou se a administração decidiu recuar diante da repercussão negativa gerada entre os profissionais da categoria.

A proposta vinha provocando forte reação de motoristas e motociclistas que atuam por plataformas digitais em Birigui. O projeto chegou a entrar na pauta da sessão da Câmara no último dia 17, mas teve a votação adiada por 21 dias após mobilização da categoria, que lotou a sede do Legislativo para acompanhar a discussão.