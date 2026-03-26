A audiência de instrução do caso “Guatambu II”, que tramita sob segredo de justiça, foi realizada entre terça-feira (24) e quarta-feira (25), na 1ª Vara Criminal de Birigui, reunindo acusação, defesa, réus e testemunhas em formato híbrido.

Os trabalhos foram conduzidos pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda, com atuação do promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes, representando o Ministério Público.

Durante a fase de instrução, foram ouvidas testemunhas e também o delegado Juliano Albuquerque Goes, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Araçatuba, responsável pelo inquérito policial.