Um acidente entre duas motocicletas deixou um homem ferido na manhã desta sexta-feira (27), no cruzamento das ruas Natal Masson e Nazih Saghabi, em Birigui.
Segundo informações apuradas no local, uma motocicleta Honda Bros seguia pela Rua Natal Masson, no sentido centro, quando atingiu outra moto que trafegava à frente e realizava conversão para acessar a Rua Nazih Saghabi.
Com o impacto, o condutor da segunda motocicleta deixou o local antes da chegada da Polícia Militar e não foi identificado. De acordo com o relato, a fuga pode estar relacionada à situação irregular do veículo, já que o licenciamento estaria vencido, o que também impossibilitou a anotação da placa.
Já o motociclista que permaneceu no local sofreu escoriações leves e recebeu atendimento. A moto apresentava danos no retrovisor e na seta.
A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou a vítima sobre os procedimentos a serem adotados. O caso deve ser apurado para identificação do outro envolvido.
