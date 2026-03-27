O delegado de polícia Carlos Henrique Cotait foi reconduzido nesta sexta-feira (27) ao cargo de delegado divisionário da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Araçatuba, retomando uma das funções mais relevantes dentro da estrutura da Polícia Civil no interior paulista.
O documento informando a recondução do delegado foi divulgado no Diário Oficial do Estado na edição desta sexta-feira.
A recondução reforça a confiança da cúpula da segurança pública no trabalho desempenhado por Cotait, que possui trajetória consolidada no enfrentamento ao crime organizado e em investigações de alta complexidade. A Deic é responsável por apurar crimes como roubos, furtos qualificados, atuação de quadrilhas e organizações criminosas, sendo considerada peça-chave dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo.
Cotait já havia ocupado anteriormente a função de divisionário e foi o delegado responsável, inclusive, pela operação Raio-X, que prendeu dezenas de pessoas em todo o Brasil. O delegado também teve o nome citado em denúncias formuladas pelo hacker Patrick Cesar da Silva Brito, que está fora do país. O retorno de Cotait é visto como estratégico diante da necessidade de intensificação das ações de inteligência e repressão qualificada ao crime na região de Araçatuba.
Com a permanência de Cotait no comando da Deic, a expectativa é de continuidade e fortalecimento das ações policiais especializadas, com foco no combate direto às organizações criminosas e na elucidação de crimes de maior complexidade na região.
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