O delegado de polícia Carlos Henrique Cotait foi reconduzido nesta sexta-feira (27) ao cargo de delegado divisionário da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Araçatuba, retomando uma das funções mais relevantes dentro da estrutura da Polícia Civil no interior paulista.

O documento informando a recondução do delegado foi divulgado no Diário Oficial do Estado na edição desta sexta-feira.

A recondução reforça a confiança da cúpula da segurança pública no trabalho desempenhado por Cotait, que possui trajetória consolidada no enfrentamento ao crime organizado e em investigações de alta complexidade. A Deic é responsável por apurar crimes como roubos, furtos qualificados, atuação de quadrilhas e organizações criminosas, sendo considerada peça-chave dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo.