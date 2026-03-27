Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de emergência na noite dessa quinta-feira (26), na vicinal Masaharu Sakai, em Brejo Alegre.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o condutor de um veículo seguia no sentido Brejo Alegre-Rodovia Deputado Roberto Rollemberg, quando teve a visão momentaneamente ofuscada por outro carro que trafegava na direção contrária. Nesse instante, acabou atropelando um idoso de 73 anos que empurrava uma bicicleta pelo mesmo lado da via.

Com a força do impacto, a vítima foi arremessada ao solo, sofrendo ferimentos gravíssimos. Ele foi socorrido por uma ambulância municipal e encaminhado ao pronto-socorro de Buritama.