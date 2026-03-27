Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de emergência na noite dessa quinta-feira (26), na vicinal Masaharu Sakai, em Brejo Alegre.
De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o condutor de um veículo seguia no sentido Brejo Alegre-Rodovia Deputado Roberto Rollemberg, quando teve a visão momentaneamente ofuscada por outro carro que trafegava na direção contrária. Nesse instante, acabou atropelando um idoso de 73 anos que empurrava uma bicicleta pelo mesmo lado da via.
Com a força do impacto, a vítima foi arremessada ao solo, sofrendo ferimentos gravíssimos. Ele foi socorrido por uma ambulância municipal e encaminhado ao pronto-socorro de Buritama.
Segundo informações médicas, o idoso apresentava afundamento de crânio, deslocamento craniano e ferimento em uma das pernas, além de ter sofrido uma parada cardíaca, sendo necessária reanimação imediata por parte da equipe de saúde.
Após os primeiros atendimentos, ele permaneceu em observação, com possibilidade de transferência para uma unidade hospitalar de maior complexidade, devido à gravidade do quadro.
O motorista permaneceu no local, prestou socorro à vítima e acionou o resgate. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que não indicou ingestão de álcool.
A área do acidente foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que deve apontar as circunstâncias exatas da ocorrência. O caso foi comunicado à Polícia Civil, que dará sequência às investigações.
A ação rápida das equipes envolvidas foi fundamental para garantir o atendimento imediato à vítima e a segurança no local, em mais um caso que acende o alerta para os riscos nas estradas da região.
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