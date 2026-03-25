Um jovem foi vítima de uma tentativa de homicídio no fim da manhã desta quarta-feira (25), em Birigui. O crime ocorreu no bairro Toselar, na rua Santos Puertas Garcia.
De acordo com as primeiras informações apuradas, o autor do ataque seria um indivíduo conhecido por “Teta”. Ele teria desferido diversos golpes utilizando faca e tesoura contra a vítima. A motivação do crime ainda é desconhecida e deverá ser investigada pelas autoridades.
A Polícia Militar foi acionada e compareceu rapidamente ao local. Equipes de resgate também foram mobilizadas e prestaram os primeiros atendimentos à vítima, que foi encaminhada em estado grave ao pronto-socorro municipal, sendo direcionada à sala de emergência.
Até o momento, não há informação oficial sobre o estado de saúde do jovem. O autor ainda não foi localizado pela polícia.
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