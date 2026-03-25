Araçatuba será a cidade da região com o maior número de famílias contempladas na nova etapa do programa Casa Paulista, anunciada pelo Governo de São Paulo. Ao todo, o município receberá 161 Cartas de Crédito Imobiliário (CCI) para ajudar famílias de menor renda na compra do primeiro imóvel.
Na região administrativa de Araçatuba, o programa vai beneficiar ainda moradores de Birigui, com 69 cartas, e de Sud Mennucci, com 39 subsídios O investimento total previsto para os três municípios é de R$ 2,9 milhões.
As cartas funcionam como um subsídio estadual para famílias com renda de até três salários mínimos, que pretendem financiar o primeiro imóvel em empreendimentos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (SDUH), com operação pela Caixa Econômica Federal.
Em Araçatuba e Birigui, o valor de cada cheque será de R$ 10 mil. Já em Sud Mennucci, o benefício será de R$ 16 mil por família, valor maior por se tratar de um município com menos de 20 mil habitantes.
Segundo o governo estadual, o valor pode ser usado para complementar a entrada do financiamento habitacional ou até reduzir o valor das prestações, facilitando o acesso à casa própria para famílias com menor poder de compra.
De acordo com o governo paulista, os interessados precisam atender aos critérios do programa e obter aprovação da Caixa para o financiamento. A escolha do imóvel deve ser feita entre os empreendimentos credenciados pelo programa.
Ainda segundo o Estado, desde 2023, a região administrativa de Araçatuba já recebeu 2,2 mil cartas de crédito, com investimento de R$ 22,2 milhões. Além disso, outras 2,5 mil moradias estão em produção e devem utilizar o benefício.
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