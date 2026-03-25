Araçatuba será a cidade da região com o maior número de famílias contempladas na nova etapa do programa Casa Paulista, anunciada pelo Governo de São Paulo. Ao todo, o município receberá 161 Cartas de Crédito Imobiliário (CCI) para ajudar famílias de menor renda na compra do primeiro imóvel.

Na região administrativa de Araçatuba, o programa vai beneficiar ainda moradores de Birigui, com 69 cartas, e de Sud Mennucci, com 39 subsídios O investimento total previsto para os três municípios é de R$ 2,9 milhões.

As cartas funcionam como um subsídio estadual para famílias com renda de até três salários mínimos, que pretendem financiar o primeiro imóvel em empreendimentos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (SDUH), com operação pela Caixa Econômica Federal.