Uma motociclista ficou ferida após um acidente registrado na manhã desta sexta-feira (27), em Birigui. A identidade da vítima não foi divulgada.
A colisão ocorreu na rotatória que interliga as avenidas das Rosas e Vitória Régia. De acordo com informações apuradas pela reportagem, a mulher conduzia uma motocicleta Honda Dream quando, por razões ainda não esclarecidas, acabou atingindo a traseira de um caminhão pertencente à Prefeitura, que estava estacionado no local.
No momento do acidente, funcionários municipais realizavam serviços de limpeza na Praça da Bíblia.
Equipes de resgate foram acionadas rapidamente e prestaram os primeiros atendimentos à vítima, que sofreu ferimentos considerados leves. Ela foi encaminhada ao Pronto-socorro Municipal para avaliação médica.
A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.
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