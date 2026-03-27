Uma motociclista ficou ferida após um acidente registrado na manhã desta sexta-feira (27), em Birigui. A identidade da vítima não foi divulgada.

A colisão ocorreu na rotatória que interliga as avenidas das Rosas e Vitória Régia. De acordo com informações apuradas pela reportagem, a mulher conduzia uma motocicleta Honda Dream quando, por razões ainda não esclarecidas, acabou atingindo a traseira de um caminhão pertencente à Prefeitura, que estava estacionado no local.

No momento do acidente, funcionários municipais realizavam serviços de limpeza na Praça da Bíblia.