O Balcão de Empregos de Araçatuba promove, na próxima segunda-feira (30), uma nova etapa de contratação voltada ao setor da construção civil. Ao todo, serão ofertadas 12 vagas para diferentes funções, com salários que podem chegar a R$ 2.728.
A seleção será realizada das 8h às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizada na avenida Waldemar Alves, 50. As oportunidades são disponibilizadas pela empresa Lemam Construções.
Entre os cargos abertos, há quatro vagas para pedreiro, três para encanador e duas para eletricista. Para essas funções, o salário oferecido é de R$ 2.728, além de vale-alimentação e vale-transporte.
No caso de pedreiro e encanador, é necessário ter ensino fundamental completo. Já para a função de eletricista, além do ensino médio, o candidato também precisa apresentar curso de NR-10.
O processo seletivo também inclui três vagas para ajudante de obras, com remuneração de R$ 2.239, além dos mesmos benefícios. Para essa função, a exigência é ter ensino fundamental.
Segundo a administração municipal, o Balcão de Empregos tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores, auxiliando no preenchimento de vagas e ampliando o acesso da população ao mercado de trabalho.
Os interessados devem comparecer ao local munidos de RG, CPF e currículo atualizado.
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