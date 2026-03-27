O Balcão de Empregos de Araçatuba promove, na próxima segunda-feira (30), uma nova etapa de contratação voltada ao setor da construção civil. Ao todo, serão ofertadas 12 vagas para diferentes funções, com salários que podem chegar a R$ 2.728.

A seleção será realizada das 8h às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizada na avenida Waldemar Alves, 50. As oportunidades são disponibilizadas pela empresa Lemam Construções.

Entre os cargos abertos, há quatro vagas para pedreiro, três para encanador e duas para eletricista. Para essas funções, o salário oferecido é de R$ 2.728, além de vale-alimentação e vale-transporte.