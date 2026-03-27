Uma operação realizada essa semana pelo Ministério da Agricultura e Pecuária resultou na apreensão de mais de 5 mil litros de fertilizantes com irregularidades na região noroeste do estado de São Paulo. A ação ocorreu durante fiscalizações conduzidas na primeira semana de março.

Ao todo, sete empresas foram vistoriadas nas cidades de São José do Rio Preto, Cedral, Urupês e Olímpia. Três estabelecimentos apresentaram inconformidades com as normas vigentes.

Durante a fiscalização, um veículo que transportava produtos destinados à revenda foi abordado. Auditores identificaram fertilizantes líquidos com rótulos contendo números de registro incompatíveis com as formulações indicadas, além da ausência de cadastro junto ao órgão federal. A nota fiscal foi retida e os lotes foram apreendidos no estabelecimento responsável.