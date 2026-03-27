Uma operação do Tático Ostensivo Rodoviário da região de Araçatuba resultou na apreensão de uma carga irregular na noite de quinta-feira (26), na rodovia SP-425 Rodovia Assis Chateaubriand, em Penápolis.

Por volta das 19h40, durante a Operação Impacto, policiais do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária abordaram um veículo modelo Iveco Daily 35CS no km 287. Ao realizarem a vistoria no compartimento de carga, os agentes localizaram 6.820 cigarros eletrônicos de origem estrangeira, 3.240 sprays de pimenta, 576 perfumes importados e 300 embalagens do tipo “ROVE”, produto associado a vaporizadores com óleo de cannabis (THC).

A ocorrência foi apresentada à Polícia Federal em Araçatuba, onde o motorista, de 55 anos, morador do estado do Piauí e sem antecedentes criminais, foi ouvido e liberado. As mercadorias permaneceram apreendidas.