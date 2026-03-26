Uma situação de desespero terminou em alívio na tarde desta quinta-feira (26), em frente ao Paço Municipal de Araçatuba. Uma bebê de apenas 22 dias precisou de socorro imediato após se engasgar durante a amamentação, mobilizando familiares e agentes de segurança.

Ao perceberem que a criança não conseguia respirar, os pais correram até o local em busca de ajuda. O atendimento foi realizado pelo guarda municipal Vitor José Garcia, que agiu com rapidez e precisão ao aplicar a manobra de desobstrução das vias aéreas, técnica utilizada em casos de engasgamento.

Graças à intervenção imediata, a recém-nascida voltou a respirar ainda no local. Paralelamente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para dar continuidade ao atendimento.