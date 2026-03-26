Uma situação de desespero terminou em alívio na tarde desta quinta-feira (26), em frente ao Paço Municipal de Araçatuba. Uma bebê de apenas 22 dias precisou de socorro imediato após se engasgar durante a amamentação, mobilizando familiares e agentes de segurança.
Ao perceberem que a criança não conseguia respirar, os pais correram até o local em busca de ajuda. O atendimento foi realizado pelo guarda municipal Vitor José Garcia, que agiu com rapidez e precisão ao aplicar a manobra de desobstrução das vias aéreas, técnica utilizada em casos de engasgamento.
Graças à intervenção imediata, a recém-nascida voltou a respirar ainda no local. Paralelamente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para dar continuidade ao atendimento.
Após os primeiros socorros, a bebê foi encaminhada à Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu sob observação médica.
O guarda destacou que o preparo para lidar com esse tipo de ocorrência é resultado dos treinamentos constantes realizados pela corporação. Já o secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Júlio César dos Santos, ressaltou a importância da capacitação contínua dos agentes, que pode ser decisiva em momentos críticos como este.
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