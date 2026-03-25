Um caso envolvendo suposta conduta inapropriada dentro de uma unidade escolar é investigado pelas autoridades em Araçatuba. O registro foi feito na Delegacia de Defesa da Mulher pela mãe de uma estudante de 14 anos.
De acordo com o boletim de ocorrência, a responsável relatou que a filha teria sido alvo de importunação sexual por parte de um inspetor de alunos durante uma atividade escolar realizada no início deste mês. Segundo a denúncia, o episódio teria ocorrido na presença de outros estudantes.
A família também informou que, após tomar conhecimento da situação, procurou a direção da escola, que orientou a adoção de medidas administrativas e a comunicação aos órgãos competentes. Paralelamente, o caso foi levado à esfera policial para apuração formal.
Segundo relato da família, a adolescente está emocionalmente abalada e vem sendo acompanhada. Por cautela, sua identidade e quaisquer informações que possam levá-la à identificação estão sendo preservadas, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ainda segundo apurado, outras situações semelhantes teriam sido mencionadas informalmente, o que também deverá ser analisado no decorrer das investigações.
Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que o profissional citado não faz mais parte do quadro da unidade e está impedido de atuar na rede estadual. A pasta também destacou que equipes de apoio foram acionadas para o acolhimento da estudante e o acompanhamento do caso.
A Secretaria reiterou que não compactua com qualquer tipo de conduta inadequada no ambiente escolar e que colabora integralmente com as investigações.
O caso segue sob apuração pelas autoridades competentes. A reportagem acompanha os desdobramentos.
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