Um caso envolvendo suposta conduta inapropriada dentro de uma unidade escolar é investigado pelas autoridades em Araçatuba. O registro foi feito na Delegacia de Defesa da Mulher pela mãe de uma estudante de 14 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a responsável relatou que a filha teria sido alvo de importunação sexual por parte de um inspetor de alunos durante uma atividade escolar realizada no início deste mês. Segundo a denúncia, o episódio teria ocorrido na presença de outros estudantes.

A família também informou que, após tomar conhecimento da situação, procurou a direção da escola, que orientou a adoção de medidas administrativas e a comunicação aos órgãos competentes. Paralelamente, o caso foi levado à esfera policial para apuração formal.