A Justiça Eleitoral de São Paulo recebeu denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o ex-vereador Antônio Edwaldo “Dunga” Costa, de Araçatuba, e outros investigados por envolvimento com organização criminosa e corrupção eleitoral.

A acusação resulta de investigação conduzida de forma integrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e pelo Ministério Público Eleitoral. O trabalho começou a partir de apurações sobre o tráfico de drogas no bairro São José, mas acabou revelando um esquema mais amplo, com ramificações no cenário político local.

Durante as diligências, que incluíram interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça e outras medidas cautelares, os investigadores identificaram a existência de um núcleo político que, segundo a denúncia, se beneficiava diretamente da atuação de grupos criminosos para garantir apoio eleitoral.