O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, assinou nesta quarta-feira (25), em Araçatuba, um convênio com o município para ampliar e qualificar o resgate e a assistência à fauna silvestre.
Com o acordo, a cidade passará a contar com um Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), que será instalado na Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp. O investimento previsto é de R$ 3,5 milhões, com conclusão das obras estimada para setembro de 2026.
O convênio estabelece cooperação técnica entre Estado e município, permitindo que a Prefeitura realize diretamente o resgate dos animais, o que deve garantir mais agilidade no atendimento e manejo adequado. Já o Estado ficará responsável pelo suporte técnico, monitoramento das ações, capacitação das equipes e destinação dos animais ao centro especializado.
Além disso, a parceria com a Unesp prevê a estruturação do Cetras-escola, que será a 31ª unidade autorizada no Estado. Para o funcionamento, está previsto investimento anual de cerca de R$ 2 milhões, destinados à manutenção das equipes, alimentação, medicamentos e demais insumos.
A iniciativa amplia a capacidade de atendimento à fauna silvestre na região e fortalece a política de preservação da biodiversidade, além de prever ações de educação ambiental e integração com órgãos regionais.
Com a nova estrutura, Araçatuba passa a ter papel estratégico no atendimento e reabilitação de animais silvestres no noroeste paulista.
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