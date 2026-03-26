O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, assinou nesta quarta-feira (25), em Araçatuba, um convênio com o município para ampliar e qualificar o resgate e a assistência à fauna silvestre.

Com o acordo, a cidade passará a contar com um Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), que será instalado na Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp. O investimento previsto é de R$ 3,5 milhões, com conclusão das obras estimada para setembro de 2026.

O convênio estabelece cooperação técnica entre Estado e município, permitindo que a Prefeitura realize diretamente o resgate dos animais, o que deve garantir mais agilidade no atendimento e manejo adequado. Já o Estado ficará responsável pelo suporte técnico, monitoramento das ações, capacitação das equipes e destinação dos animais ao centro especializado.