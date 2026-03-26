Assim mesmo, com 3 pontinhos. É que escrevi várias vezes nesse mesmo espaço (www.folhadaregiao.com.br) a respeito das placas da cidade, fossem elas as que identificam (?) ruas e logradouros (ôpa!) ou aquelas publicitárias, que emporcalham as vias comerciais. Quando publicadas, tive bom retorno dos leitores e ouvi comentários nos círculos políticos de que providências positivas estariam em estudo e seriam logo tomadas. Não foram... Araçatuba continua com péssima sinalização, salvo algumas poucas avenidas e ruas, como está longe de ser reputada (êêpa!) uma “cidade limpa”, nada havendo com o recolhimento do lixo urbano, o que daria outra crônica.

Fato é que, seguidor que sou das boas postagens do aguerrido conterrâneo Marco Cenci, me deparei com a publicação de imagem de uma belíssima e limpíssima placa identificando a rua Torres Homem, justamente a que cortava – e ainda corta – a rua Tabajaras, onde menino e rapagote passei boa parte da minha modesta vida na casa que meu pai, o jornalista Jeremias, mandou construir sobre o terreno de esquina agrupado de 2 lotes que adquiriu nos meados dos anos 1950.

Não só fixou residência como mandou plantar belas e frondosas árvores no entorno, que me incumbiu cuidar durante muitos e bons anos. No espaço do jardim, defronte a Tabajaras, minha mãe, a dedicada professora Leonor, organizou um sortido roseiral, talvez em memória às férias que desfrutava na chácara dos seus avós, nos idos de sua meninice e juventude, em Rio Claro. Hoje a casa resiste parcialmente desfigurada, mas as belas árvores e as roseiras não mais. Nem mesmo o pé de romã, cujos doces frutos colhia ávido quando passavam do amarelado para o avermelhado, madurinhos de dar gosto.