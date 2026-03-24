A Câmara Municipal de Araçatuba deu sinal verde a um projeto que busca frear os impactos negativos das apostas online entre a população idosa. A iniciativa, de autoria do vereador João Pedro Pugina (PL), foi aprovada por unanimidade durante sessão realizada na segunda-feira (23).

A proposta institui um programa municipal voltado à conscientização e à prevenção dos riscos associados aos jogos de azar digitais, com foco especial nas pessoas idosas — público considerado mais vulnerável a golpes e práticas enganosas no ambiente virtual.

Pelo texto, as ações deverão ser desenvolvidas em centros de convivência, entidades assistenciais e espaços comunitários, por meio de atividades educativas, palestras e distribuição de materiais informativos acessíveis. O objetivo é alertar sobre os prejuízos financeiros, emocionais e sociais causados pelo vício em apostas.