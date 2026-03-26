Uma mulher foi conduzida à delegacia na tarde desta quarta-feira (25), em Birigui, após uma ocorrência de maus-tratos a animais registrada pela Guarda Civil Municipal (GCM). O caso aconteceu em uma residência na rua Ezequias de Freitas e Silva, onde havia denúncia envolvendo dois cães que estariam em situação de abandono e circulando pela via pública.
De acordo com o boletim da ocorrência, a equipe foi acionada às 15h59, após solicitação para averiguar a presença de dois cães soltos na rua, com relatos de possível negligência e maus-tratos. A denúncia foi repassada à corporação por telefone.
No local, os agentes encontraram uma cadela sem raça definida, identificada como July, e um cão macho caramelo, chamado Rajado. Conforme o relato oficial, a moradora da residência informou que os animais costumam sair para a rua e retornar quando querem, alegando ainda que não saberia mais o que fazer com a situação.
Ainda segundo a GCM, durante o atendimento da ocorrência e enquanto os agentes colhiam informações de testemunhas, a mulher teria saído da residência com uma vassoura nas mãos e atingido a cadela. O documento descreve que o cabo da vassoura chegou a se quebrar durante a ação. Após o episódio, os cães voltaram a escapar para a rua.
Diante da agressão presenciada pelos guardas, a mulher foi encaminhada ao plantão policial para prestar esclarecimentos. Segundo o registro, ela foi até a delegacia por meios próprios, onde o caso foi formalizado. A ocorrência foi finalizada como Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por maus-tratos a cães e gatos.
O boletim também informa que equipes do Departamento de Vigilância e Controle de Zoonoses já haviam estado no imóvel anteriormente no mesmo dia. Conforme o relato, houve tentativa de recolhimento dos animais, mas a ação não foi concluída por falta de meios adequados para capturá-los naquele momento.
Entre os depoimentos registrados, testemunhas relataram que os cães permaneciam com frequência na rua e, em alguns momentos, avançavam em pessoas que passavam pelo local. Já a tutora afirmou que os animais escapavam quando o portão da casa era aberto e que já havia autorizado o recolhimento deles.
Após ser ouvida pela autoridade policial, ela foi liberada. O caso será apurado via inquérito policial.
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