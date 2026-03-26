Uma mulher foi conduzida à delegacia na tarde desta quarta-feira (25), em Birigui, após uma ocorrência de maus-tratos a animais registrada pela Guarda Civil Municipal (GCM). O caso aconteceu em uma residência na rua Ezequias de Freitas e Silva, onde havia denúncia envolvendo dois cães que estariam em situação de abandono e circulando pela via pública.

De acordo com o boletim da ocorrência, a equipe foi acionada às 15h59, após solicitação para averiguar a presença de dois cães soltos na rua, com relatos de possível negligência e maus-tratos. A denúncia foi repassada à corporação por telefone.

No local, os agentes encontraram uma cadela sem raça definida, identificada como July, e um cão macho caramelo, chamado Rajado. Conforme o relato oficial, a moradora da residência informou que os animais costumam sair para a rua e retornar quando querem, alegando ainda que não saberia mais o que fazer com a situação.