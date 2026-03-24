O brutal assassinato do idoso Antonio Fernandes Bezerra, de 85 anos, em Guzolândia, no último sábado 21, ganhou novos contornos. Em entrevista à Folha da Região, a delegada Caroline Baltes. disse que a autora do crime é filha adotiva da vítima, Gabriela Pontes Bezerra, de 38 anos, que agiu com a companheira Isabela de Oliveira Toledo, de 26 anos. Ambas cumprem pena na penitenciária de Tremembé e estavam de saída temporária.

De acordo com a delegada, Gabriela utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio durante o flagrante, enquanto a investigação avança com base em provas técnicas e testemunhais.

“Ela exerceu o direito ao silêncio, o que é garantido pela Constituição, mas os elementos que já temos apontam de forma consistente para a autoria”, afirmou.

Filha adotiva no centro do caso

Um dos pontos que mais chocam, segundo a delegada, é o fato de Gabriela ser filha adotiva da vítima - criada por ele desde a infância. “Ela é filha adotiva, cresceu com ele desde criança. Isso torna o caso ainda mais sensível e grave. Estamos diante de um parricídio, um dos crimes que mais impactam socialmente”, destacou.