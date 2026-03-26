Uma ação da Força Tática realizada nessa quarta-feira (25) resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas no Assentamento Anhumas, localizado em Castilho. A equipe policial recebeu uma denúncia informando que entorpecentes estariam armazenados em um lote da área rural e se deslocou até o endereço indicado, onde encontrou um casal.

Durante a abordagem inicial e após questionamentos, o homem revelou o local onde a droga estaria escondida. Na vistoria dentro da residência, os policiais localizaram porções de maconha sobre uma prateleira e dois tijolos da substância ocultos sob um colchão, somando aproximadamente 2,174 quilos.

O suspeito assumiu ser o dono do material e recebeu voz de prisão em flagrante. Encaminhado à Central de Polícia Judiciária, teve a prisão confirmada pelo delegado por tráfico de entorpecentes e permaneceu à disposição da Justiça. A mulher que estava com ele foi ouvida e liberada.