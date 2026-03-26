A campanha de imunização contra a gripe terá início neste sábado (28) com o “Dia D” de mobilização em Araçatuba. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funcionarão das 8h às 17h, exceto o posto do Umuarama 2 e as unidades da zona rural, que não abrirão nessa data.

A vacinação é destinada a crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com mais de 60 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), profissionais da saúde, professores, pessoas com doenças crônicas, motoristas e indígenas. A orientação é que esses grupos procurem a unidade mais próxima para receber a dose.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, o imunizante é considerado seguro e é a principal medida para reduzir casos graves da doença. Com a chegada do outono e o aumento da circulação de vírus respiratórios, a vacinação se torna ainda mais importante para prevenir complicações e diminuir internações.