A campanha de imunização contra a gripe terá início neste sábado (28) com o “Dia D” de mobilização em Araçatuba. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funcionarão das 8h às 17h, exceto o posto do Umuarama 2 e as unidades da zona rural, que não abrirão nessa data.
A vacinação é destinada a crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com mais de 60 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), profissionais da saúde, professores, pessoas com doenças crônicas, motoristas e indígenas. A orientação é que esses grupos procurem a unidade mais próxima para receber a dose.
De acordo com a Vigilância Epidemiológica, o imunizante é considerado seguro e é a principal medida para reduzir casos graves da doença. Com a chegada do outono e o aumento da circulação de vírus respiratórios, a vacinação se torna ainda mais importante para prevenir complicações e diminuir internações.
A estimativa do município é imunizar mais de 40 mil idosos, cerca de 15 mil crianças e aproximadamente 1,4 mil gestantes. A meta definida pelo Ministério da Saúde é atingir pelo menos 90% de cobertura entre os grupos prioritários. A campanha seguirá até o dia 30 de maio.
A vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para proteger contra as variantes mais comuns do vírus. Em 2026, o imunizante é trivalente, oferecendo proteção contra duas cepas do vírus Influenza A e uma do tipo B.
A partir de segunda-feira (30), a aplicação ocorrerá em todas as UBSs das 7h às 19h. Três unidades, Morada dos Nobres, Planalto e Umuarama 2, terão atendimento estendido até as 22h. Nos fins de semana, as salas de vacina das UBSs Morada dos Nobres e Umuarama 2 funcionarão das 8h às 17h.
Além da vacinação, autoridades de saúde recomendam medidas preventivas, como higienizar as mãos com frequência, manter os ambientes ventilados, evitar aglomerações e usar máscara em caso de sintomas. Quem apresentar sinais gripais deve procurar atendimento médico.
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