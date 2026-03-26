Uma decisão considerada histórica reconheceu o direito do município de Andradina de receber integralmente os repasses do Valor Adicionado Fiscal (VAF) gerados pela Usina Hidrelétrica Três Irmãos. A sentença da Justiça paulista encerra uma disputa que se arrastava há décadas e assegura ao município o pagamento de valores retroativos desde o início das operações da usina, em novembro de 1993.

A representação jurídica do município foi conduzida pelos advogados Leonardo de Freitas Alves, Hygor Grecco de Almeida, Antônio Sérgio da Fonseca Filho, Giovani Martinez de Oliveira, Edna Aparecida Pechin Casati, Rosângela Alves dos Santos e Tamires Nobrega Vasques do Lago, que foram os responsáveis por dar o passo decisivo na esfera judicial.

A ação foi protocolada em 2016 e discutia a quem caberia a arrecadação do ICMS proveniente da produção de energia. Durante anos, os repasses foram destinados ao município de Pereira Barreto, mas Andradina sustentou que os recursos deveriam ser direcionados ao território onde a riqueza é efetivamente gerada.