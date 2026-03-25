Uma ocorrência de violência mobilizou equipes da Polícia Militar no fim da manhã desta quarta-feira (25), em Birigui. O caso foi registrado na Rua Santos Puertas Garcia, no bairro Residencial Alvorada, após acionamento via Copom.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram dois homens, ambos em visível estado de embriaguez, já contidos por populares. Segundo as informações apuradas, os envolvidos teriam ingerido bebida alcoólica juntos quando um desentendimento evoluiu para agressões físicas.

A vítima foi socorrida ao pronto-socorro municipal com 11 ferimentos superficiais na região do queixo, do tórax e das costas. Apesar das lesões, não havia risco de morte. Já o outro envolvido apresentava ferimentos na face, compatíveis com a briga.