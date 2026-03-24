Interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Bilac têm até esta quarta-feira, 25, para garantir a inscrição. O processo seletivo oferece formação de cadastro reserva para diferentes áreas, com remuneração que pode chegar a aproximadamente R$ 8 mil mensais.

O certame é organizado pela CMM Concursos e contempla cargos para níveis fundamental, médio e superior. Entre as funções disponíveis estão lixeiro, auxiliar de escrita, auxiliar de farmácia, além de oportunidades para professores, diretor de escola, dentista, farmacêutico e engenheiro civil.

De acordo com o edital, os salários variam de R$ 1.864,71 a R$ 8.303,24, com jornadas entre 20 e 40 horas semanais, conforme o cargo pretendido.