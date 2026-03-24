Interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Bilac têm até esta quarta-feira, 25, para garantir a inscrição. O processo seletivo oferece formação de cadastro reserva para diferentes áreas, com remuneração que pode chegar a aproximadamente R$ 8 mil mensais.
O certame é organizado pela CMM Concursos e contempla cargos para níveis fundamental, médio e superior. Entre as funções disponíveis estão lixeiro, auxiliar de escrita, auxiliar de farmácia, além de oportunidades para professores, diretor de escola, dentista, farmacêutico e engenheiro civil.
De acordo com o edital, os salários variam de R$ 1.864,71 a R$ 8.303,24, com jornadas entre 20 e 40 horas semanais, conforme o cargo pretendido.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, com preenchimento do formulário eletrônico e emissão do boleto da taxa. Os valores são de R$ 60 para nível fundamental, R$ 70 para nível médio e R$ 80 para nível superior.
Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para o dia 26 de abril, com duração de três horas. O exame terá 30 questões de múltipla escolha envolvendo língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, informática e conteúdos específicos, dependendo da função.
Para cargos da área educacional, também haverá prova de títulos, com pontuação adicional baseada em formação acadêmica e experiências anteriores.
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