Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (23), em Araçatuba. A ação ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Porto Real, quando os agentes avistaram dois indivíduos discutindo em via pública.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos correram em direções opostas. Um deles entrou no corredor de uma residência e descartou um pacote no chão, sendo alcançado logo em seguida pelos policiais.

Durante a abordagem, foram encontrados com o homem 14 porções de crack, um celular e R$ 476 em dinheiro. No material dispensado, os policiais localizaram duas balanças de precisão, embalagens plásticas utilizadas para acondicionar drogas, uma porção de cocaína e anotações relacionadas à comercialização dos entorpecentes.