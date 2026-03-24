Araçatuba confirmou duas mortes relacionadas à chikungunya, enfermidade transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, também responsável pela dengue. A informação consta em boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o levantamento, os óbitos ocorreram em fevereiro. As vítimas eram idosos, com 79 e 89 anos, e apresentavam comorbidades. Os casos estavam sob investigação e dependiam de confirmação laboratorial.

Segundo a série histórica iniciada em 2016, essas são as primeiras mortes atribuídas à doença no município. O registro marca um novo cenário diante do aumento de notificações.