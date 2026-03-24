26 de março de 2026
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QUASE 200 CASOS

Araçatuba confirma duas mortes por chikungunya e alerta população

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Marcelo Camargo/Agência Brasil
Cidade soma 177 confirmações da doença em 2026
Cidade soma 177 confirmações da doença em 2026

Araçatuba confirmou duas mortes relacionadas à chikungunya, enfermidade transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, também responsável pela dengue. A informação consta em boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o levantamento, os óbitos ocorreram em fevereiro. As vítimas eram idosos, com 79 e 89 anos, e apresentavam comorbidades. Os casos estavam sob investigação e dependiam de confirmação laboratorial.

Segundo a série histórica iniciada em 2016, essas são as primeiras mortes atribuídas à doença no município. O registro marca um novo cenário diante do aumento de notificações.

Até o momento, a cidade contabiliza 177 casos de chikungunya em 2026. Desse total, 91 foram registrados em janeiro, 72 em fevereiro e 14 em março.

Os sintomas da Chikungunya costumam surgir entre dois e sete dias após a picada do mosquito Aedes aegypti. Os sinais mais comuns incluem febre alta repentina, dores intensas nas articulações — principalmente mãos, pés e tornozelos, além de dor muscular, dor de cabeça, fadiga e manchas avermelhadas na pele. Em alguns casos, o desconforto articular pode persistir por semanas ou até meses, o que exige acompanhamento médico, principalmente em idosos e pessoas com doenças crônicas.

Não existe tratamento específico para eliminar o vírus, sendo recomendados repouso, hidratação e uso de medicamentos para aliviar febre e dor, sempre com orientação profissional. Anti-inflamatórios devem ser evitados nos primeiros dias até a exclusão de dengue, devido ao risco de complicações.

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