Araçatuba confirmou duas mortes relacionadas à chikungunya, enfermidade transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, também responsável pela dengue. A informação consta em boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.
De acordo com o levantamento, os óbitos ocorreram em fevereiro. As vítimas eram idosos, com 79 e 89 anos, e apresentavam comorbidades. Os casos estavam sob investigação e dependiam de confirmação laboratorial.
Segundo a série histórica iniciada em 2016, essas são as primeiras mortes atribuídas à doença no município. O registro marca um novo cenário diante do aumento de notificações.
Até o momento, a cidade contabiliza 177 casos de chikungunya em 2026. Desse total, 91 foram registrados em janeiro, 72 em fevereiro e 14 em março.
Os sintomas da Chikungunya costumam surgir entre dois e sete dias após a picada do mosquito Aedes aegypti. Os sinais mais comuns incluem febre alta repentina, dores intensas nas articulações — principalmente mãos, pés e tornozelos, além de dor muscular, dor de cabeça, fadiga e manchas avermelhadas na pele. Em alguns casos, o desconforto articular pode persistir por semanas ou até meses, o que exige acompanhamento médico, principalmente em idosos e pessoas com doenças crônicas.
Não existe tratamento específico para eliminar o vírus, sendo recomendados repouso, hidratação e uso de medicamentos para aliviar febre e dor, sempre com orientação profissional. Anti-inflamatórios devem ser evitados nos primeiros dias até a exclusão de dengue, devido ao risco de complicações.
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