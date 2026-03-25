Durante patrulhamento ostensivo realizado na quarta-feira (25), equipes da Polícia Militar capturaram um homem procurado pela Justiça no município de Buritama.
A abordagem ocorreu na Rua Fermino Rodrigues dos Santos, no bairro Barcelona, quando os policiais identificaram o indivíduo, já conhecido das equipes por possuir mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.
Após a abordagem e confirmação da ordem judicial, foi constatado que o homem havia sido condenado a cumprir pena de cinco anos de reclusão em regime fechado.
Diante dos fatos, o capturado foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. A ação reforça o trabalho preventivo das forças de segurança no combate ao crime e na localização de foragidos na região.
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