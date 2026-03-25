Durante patrulhamento ostensivo realizado na quarta-feira (25), equipes da Polícia Militar capturaram um homem procurado pela Justiça no município de Buritama.

A abordagem ocorreu na Rua Fermino Rodrigues dos Santos, no bairro Barcelona, quando os policiais identificaram o indivíduo, já conhecido das equipes por possuir mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Após a abordagem e confirmação da ordem judicial, foi constatado que o homem havia sido condenado a cumprir pena de cinco anos de reclusão em regime fechado.