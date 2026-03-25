26 de março de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
BURITAMA

Condenado por tráfico é capturado durante patrulhamento

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Homem com pena de 5 anos em regime fechado foi localizado pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça
Homem com pena de 5 anos em regime fechado foi localizado pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça

Durante patrulhamento ostensivo realizado na quarta-feira (25), equipes da Polícia Militar capturaram um homem procurado pela Justiça no município de Buritama.

A abordagem ocorreu na Rua Fermino Rodrigues dos Santos, no bairro Barcelona, quando os policiais identificaram o indivíduo, já conhecido das equipes por possuir mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Após a abordagem e confirmação da ordem judicial, foi constatado que o homem havia sido condenado a cumprir pena de cinco anos de reclusão em regime fechado.

Diante dos fatos, o capturado foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. A ação reforça o trabalho preventivo das forças de segurança no combate ao crime e na localização de foragidos na região.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários