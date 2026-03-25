A Polícia Civil de Birigui esclareceu um furto de grande prejuízo registrado na área rural do município e identificou dois suspeitos apontados como responsáveis pela subtração de estruturas metálicas avaliadas em aproximadamente R$ 120 mil.
De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia do Município, os indivíduos, identificados pelas iniciais P.F. e P.H.O., teriam participado do crime ocorrido no último dia 20 de março, quando diversas treliças metálicas foram retiradas do local.
O avanço das apurações contou com trabalho integrado entre equipes policiais e ganhou força após a prisão em flagrante de um comerciante do ramo de ferro-velho na cidade de Bilac, onde parte do material furtado — ao menos 24 peças — foi localizada por policiais militares.
Durante o registro da ocorrência, o delegado Ícaro Borges teve acesso a imagens de monitoramento e estabeleceu contato direto com a vítima, o que possibilitou a identificação do veículo utilizado na ação criminosa: um caminhão Ford F-350 vermelho.
Com base nesses elementos e em outras diligências realizadas pela equipe de investigações, a Polícia Civil conseguiu vincular os suspeitos ao transporte e à comercialização do material subtraído.
Diante das evidências reunidas, será instaurado inquérito policial para aprofundar as investigações, incluindo a localização dos envolvidos, a coleta de depoimentos formais e o rastreamento do restante das estruturas furtadas.
Relembre o caso
O crime ocorreu na zona rural de Birigui, no dia 20 de março de 2026, quando treliças metálicas de grande valor foram furtadas, causando prejuízo estimado em R$ 120 mil. Parte dos itens já foi recuperada, mas as investigações continuam para esclarecer completamente o caso e responsabilizar todos os envolvidos.
A Polícia Civil segue trabalhando no caso.
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