A Polícia Civil de Birigui esclareceu um furto de grande prejuízo registrado na área rural do município e identificou dois suspeitos apontados como responsáveis pela subtração de estruturas metálicas avaliadas em aproximadamente R$ 120 mil.

De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia do Município, os indivíduos, identificados pelas iniciais P.F. e P.H.O., teriam participado do crime ocorrido no último dia 20 de março, quando diversas treliças metálicas foram retiradas do local.

O avanço das apurações contou com trabalho integrado entre equipes policiais e ganhou força após a prisão em flagrante de um comerciante do ramo de ferro-velho na cidade de Bilac, onde parte do material furtado — ao menos 24 peças — foi localizada por policiais militares.