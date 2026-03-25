Um homem procurado pela Justiça por tentativa de homicídio foi capturado na noite desta quarta-feira (25), em Penápolis, durante uma ação coordenada de equipes da Polícia Militar Ambiental.

A prisão ocorreu no bairro Pereirinha, após um trabalho de levantamento de informações realizado pelo Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR), que atuava no contexto das operações “Impacto” e “Algae-Tietê IV”. O suspeito, identificado pelas iniciais P.H.S.A., estava com mandado de prisão preventiva em aberto desde abril de 2025.

De acordo com as investigações, o homem é acusado de um ataque violento contra a própria companheira, ocorrido após um desentendimento. Conforme apurado, a vítima teria sido atingida por 18 golpes de faca, em um caso que causou grande repercussão à época. Ainda segundo os relatos, a mulher vivia sob constantes ameaças e temia pela própria vida.