Um homem procurado pela Justiça por tentativa de homicídio foi capturado na noite desta quarta-feira (25), em Penápolis, durante uma ação coordenada de equipes da Polícia Militar Ambiental.
A prisão ocorreu no bairro Pereirinha, após um trabalho de levantamento de informações realizado pelo Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR), que atuava no contexto das operações “Impacto” e “Algae-Tietê IV”. O suspeito, identificado pelas iniciais P.H.S.A., estava com mandado de prisão preventiva em aberto desde abril de 2025.
De acordo com as investigações, o homem é acusado de um ataque violento contra a própria companheira, ocorrido após um desentendimento. Conforme apurado, a vítima teria sido atingida por 18 golpes de faca, em um caso que causou grande repercussão à época. Ainda segundo os relatos, a mulher vivia sob constantes ameaças e temia pela própria vida.
Após o crime, o suspeito teria deixado a cidade de José Bonifácio e passado a se esconder em Penápolis, tentando evitar a ação policial. Informações levantadas pelas equipes indicavam que ele adotava uma rotina discreta, evitando sair durante o dia e permanecendo ativo no período noturno.
Com base nos dados coletados, os policiais localizaram o endereço onde o indivíduo estaria escondido. Ao chegarem ao local, visualizaram o suspeito na entrada da residência e realizaram a abordagem de forma rápida, impedindo qualquer tentativa de fuga.
Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a existência do mandado de prisão preventiva. O homem foi informado da ordem judicial e detido no local.
Devido à ausência de compartimento para transporte de presos na viatura inicial, equipes de apoio foram acionadas para a condução do capturado. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro para exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentado na delegacia de polícia, onde a prisão foi ratificada pela autoridade de plantão.
O indivíduo permanece à disposição da Justiça.
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